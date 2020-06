Football

Le «Lucky Luke» de la Bundesliga

Alphonso Davies n’en finit pas d’impressionner, depuis son arrivée au Bayern Munich. Mardi, il a même signé un record, en courant presque plus vite que son ombre.

En fait, c’était la soirée de tous les records pour le Bayern, qui a fêté, grâce à son succès à Brême (0-1), le 30e titre de son histoire et rien que le 8e de suite. Les Bavarois s’en sont tirés face à une faible opposition grâce à un but de pur avant-centre de l’incontournable Robert Lewandowski juste avant la pause.

Mais depuis le début de saison, c’est sans doute le Canadien Alphonso Davies qui a le plus marqué les esprits. L’ancien attaquant des Vancouver Whitecaps en Major League Soccer, reconverti latéral gauche, est juste énorme en Bavière, à tel point qu’il a relégué sur le banc le champion du monde français Lucas Hernandez, pourtant acheté 80 millions d’euros l’été dernier.

Si le Bleu devrait avoir sa chance prochainement, c’est juste parce que le jeune Nord-Américain a été expulsé mardi, pour deux cartons jaunes. Mais Davies retrouvera bien vite sa place, lui qui a encore été l’auteur d’une prestation majuscule contre le Werder. L’ancien ailier sait attaquer, mais aussi défendre, et sa pointe de vitesse supersonique n’y est, forcément, pas pour rien.

C’est aussi vite qu’un lapin de Garenne au sol et un corbeau en vol

À Brême, le défenseur d’origine ghanéenne et d’à peine 19 ans a été flashé à 36,51 kilomètres/heure, soit la vitesse la plus élevée jamais enregistrée en Bundesliga depuis que ce genre de mesures est effectué! Loin des 44,72 km/h atteints par Usain Bolt lors de son record du monde des Mondiaux de Berlin en 2009, certes, mais on a pu voir depuis que le Jamaïcain était bien mois habile balle au pied.