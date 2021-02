Coronavirus : Le luxe limite la casse durant la crise

Malgré la fermeture des magasins et l’arrêt du tourisme, la chute des ventes des marques de luxe est amortie en 2020 notamment grâce à la reprise en Chine, mais aussi aux achats d’Européens privés de restaurants et de voyages.

Hausse de 80% pour Richemont

«L’économie chinoise est repartie la première et le plus fort», reconnaît Arnaud Cadart, gérant de portefeuille chez Flornoy et Associés, «les consommateurs chinois avaient envie de se faire plaisir, ils avaient eu un nouvel an chinois raté en 2020, il y a eu aussi un effet de rattrapage».