Curieux, un lynx s’approche de l’objectif tout en se dandinant entre les arbres d’une forêt de Muttenz (BL). Sur l’enregistrement posté jeudi sur un groupe Facebook par l’agriculteur Hanspeter Brüderlin, on voit l’animal s’arrêter un instant avant de continuer sa route, imperturbable. La vidéo a immédiatement rencontré un succès fou auprès des internautes.

Contacté, le paysan se dit étonné par cet engouement: «J’ai été surpris par le grand nombre de commentaires.» Il tient à préciser que la vidéo a été tournée par sa femme, alors qu’elle se baladait à dos de cheval dans la région. «L’animal ne semble pas avoir été impressionné par mon épouse et son cheval. Il l’a même suivie!» Et d’ajouter: «Tant qu’il ne touche pas à mes moutons, ce lynx ne me dérange pas.»