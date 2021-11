Football - Le Lyon de Shaqiri en huitièmes de finale de la Ligue Europa

L’Olympique Lyonnais a battu le Sparta Prague 3-0 et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa jeudi au Parc OL. Les hommes de Peter Bosz ne peuvent plus être rejoints en tête du groupe A après le nul (1-1) concédé par les Glasgow Rangers à Brondby.

Islam Slimani a inscrit les deux premiers buts de l’OL, en poussant le ballon dans les filets après avoir crocheté le gardien sur une passe de Rayan Cherki (61e), puis de la tête aux six mètres sur un centre de Maxime Caqueret (63e). Karl Toko Ekambi a inscrit le troisième d’une tête à bout portant dans le temps additionnel (92e), quelques instants seulement après la grosse occasion vendangée par Xherdan Shaqiri (87e). Positionné derrière l'attaquant, l’international suisse a disputé l’intégralité de la rencontre, sans forcément briller.

Groupe B: Monaco reste en tête

Groupe C: Naples s’impose

Naples a provisoirement pris la tête de son groupe C en s’imposant 4-1 à Varsovie face au Legia. Tout s’est décidé dans le dernier quart d’heure pour les Azzurri qui ont marqué à trois reprises entre la 75e et la 90e minute. Dries Mertens (75e/penalty), Hirving Lozano (79e) et Adam Ounas (90e) ont forcé la décision pour les co-leaders de la Serie A.