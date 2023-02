Mosimann«Le MAD et moi, c’est une histoire d’amour»

L’artiste franco-suisse, qui a mis le feu au Venoge Festival en août 2022, célébrera ses 35 ans au MAD. Ce n’est pas la première fois qu’il marque le coup dans le club lausannois. «Je suis né le 14 février. C’est devenu une tradition que j’y fête mon anniversaire. Le MAD et moi, c’est une histoire d’amour qui dure depuis 15 ans maintenant. C’est le premier club qui m’a fait confiance en Suisse», se souvient Mosimann. Aujourd’hui, il savoure la période qu’il est en train de vivre: «Je crois que de 30 à 45 ans, ce sont vraiment les plus belles années. On est adulte, on fait un peu ce qu’on veut et ce qu’on aime. On peut faire des choix de carrière et avancer.»