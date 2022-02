Cyclone Batsirai : Le Madagascar pleure 111 morts et des récoltes compromises

Le bilan des victimes s’est encore alourdi, vendredi, près d’une semaine après le passage d’un cyclone qui a sinistré l’île.

Le cyclone a causé des victimes et de nombreux dégâts matériels.

Dix-sept morts supplémentaires ont été identifiés à Madagascar, depuis le dernier bilan de jeudi , après le passage du cyclone Batsirai, alourdissant le bilan à 111 décès vendredi, près d’une semaine après sa traversée de l’île de l’océan Indien. Une grande majorité de ces morts, soit 87 d’entre eux, ont été recensés dans le seul district d’Ikongo (est), selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Près de 118’000 personnes ont été sinistrées par les pluies diluviennes et les rafales de vent jusqu’à 165 km/h qui ont frappé d’abord la côté orientale, dans la nuit du 5 au 6 février, avant de se déplacer à l’intérieur de l’île, faisant déborder les cours d’eau dans les rizières, détruisant les récoltes.

Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, avait déjà été frappé fin janvier par la tempête tropicale Ana (55 morts) et une vaste zone dans le sud se débat depuis des mois avec une sécheresse qui engendre malnutrition aiguë et poches de famine.