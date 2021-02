L’affaire avait fait grand bruit dans le Haut-Valais. Le 26 octobre 2006, alors qu’il sortait sa voiture du garage, comme tous les matins, Fortunato Maesano a été arrêté par une douzaine de policiers. Un Tribunal de Calabre l'avait condamné par contumace à onze ans de prison pour avoir prétendument fait partie de la plus puissante mafia d'Europe: la 'Ndrangheta. C'est pourquoi la Suisse l'a extradé vers l'Italie.

Mais l’affaire continue de préoccuper le pouvoir judiciaire. Depuis lors, Fortunato Maesano a purgé sa peine dans la prison de haute sécurité de Parme. Il veut maintenant retourner à Brigue auprès de sa femme, de ses trois filles et de ses cinq petits-enfants. Il n'est plus considéré comme une menace en Italie, c'est pourquoi il a été libéré de prison début 2018. Cependant, l'Office fédéral de la police (Fedpol) le considère comme une menace pour la sécurité du pays. Il a donc émis une interdiction d'entrée sur le territoire indiquent les «Schaffhauser Nachrichten». Il s'agit d'une mesure préventive destinée à empêcher de futurs crimes. L'interdiction d'entrée est valable jusqu'en 2033. Fortunato Maesano a 67 ans. Il ne sera donc pas autorisé à retourner dans sa famille à Brig avant ses 80 ans. Des visites de courte durée (pas plus que 37 heures) sont cependant occasionnellement possibles.