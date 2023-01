Sicile : Le mafieux le plus recherché d’Italie arrêté après 30 ans de cavale

Le Sicilien Matteo Messina Denaro, en cavale depuis 30 ans, a été arrêté à Palerme, a annoncé lundi le vice-Premier ministre Matteo Salvini. Messina Denaro, 60 ans, est considéré comme le successeur des grands dirigeants historiques de Cosa Nostra, Toto Riina et Bernardo Provenzano, morts en prison en 2016 et 2017.

«Après 30 ans de fuite, le superboss Matteo Messina Denaro a été arrêté. C’est avec une grande émotion que je remercie les femmes et les hommes de l’État qui n’ont jamais abandonné, confirmant la règle que tôt ou tard même les plus grands criminels en fuite sont arrêtés», a réagi Salvini. «C’est une belle journée pour l’Italie et qui sert d’avertissement aux mafieux: les institutions et nos héros en uniforme n’abandonnent jamais», a-t-il conclu.