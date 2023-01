Italie: «Le mafieux veut mourir dans son lit, pas en cellule»

«Ils ont des relations partout»

En plus de leur famille et de leurs sicaires, les mafieux ont longtemps bénéficié d’appuis au plus haut niveau de l’Etat et des partis politiques, de complicités parmi les forces de l’ordre, la magistrature, les entreprises ou l’Eglise. C’est toujours le cas, au moins au niveau local. «Ils ont des relations partout. On les informe d’opérations de police, mais surtout, ils gravitent sur un territoire où on les aide à se cacher», indique l’écrivain Roberto Saviano. «Ils peuvent compter sur un réseau de personnes qui prennent le risque de les protéger, soit parce qu’elles sont généreusement payées, soit parce qu’elles subissent une forme de chantage», détaille la criminologue Anna Sergi.