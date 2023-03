Tourisme: Le Magic Pass cartonne et étend encore son offre

Jusqu’au 28 février 2023, cet abonnement a engendré «plus de 1,4 million de journées de ski et une prévision de 1,85 million pour l’hiver 2022-23, confirmant l’intérêt constant pour les sports d’hiver, mais a surtout vu son utilisation estivale augmenter de manière impressionnante: plus de deux tiers des acheteurs ont profité de leur Magic Pass entre le 1er mai et le 31 octobre 2022, comptabilisant plus de 335’550 journées estivale, c’est-à-dire une hausse de plus de 20% par rapport à l’année passée», détaille la Coopérative.