Tourisme – Le Magic Pass cartonne et s’étend jusqu’en France

Le Magic Pass

Le Magic Pass est un produit et une marque de la société coopérative Magic Mountains Cooperation, basée à Sion, «fondée en 2017 avec le but de favoriser l’accès à la montagne et à ses activités de loisirs, hiver comme été». L’abonnement Magic Pass permet l’accès «aux remontées mécaniques de 52 domaines skiables en hiver et de 23 destinations en été. Cela représente près de 1400 km de pistes, 2 glaciers, 19 snowparks, 100 terrasses d’altitude et 2 restaurants tournants, plus de 1000 km d’itinéraires VTT, des stations thermales, des sentiers de randonnée et des panoramas», détaille encore le communiqué.