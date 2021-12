Tourisme : Le Magic Pass fait mieux qu’attendu et propose des transports

Ils espéraient vendre 120’000 Magic Pass. Ce sont finalement plus de 140’000 abonnements qui ont trouvé preneur pour 2021-2022. Une offre de transports sera également proposée cette saison.

Ce ne sont pas moins de 141’500 sésames qui ont été vendus, a annoncé le Magic Pass mardi. Au lieu des 120’000 espérés. Cela représente «une augmentation de 28% par rapport à 2020-2021», selon un communiqué . Plus de 40 stations de Suisse romande participent cette année, pour un chiffre d’affaires de 55 millions de francs.

Du coup, en association avec les CFF et Buchard Voyages, une offre de transports sera proposée aux abonnés. Du côté des CFF, un rabais de dix francs sur le billet avec un code promotionnel sera à disposition, ainsi qu’un abonnement demi-tarif à 33 francs durant deux mois, dès le 15 décembre.

Solutions alternatives

Du côté de Buchard Voyages, des offres seront proposées au départ de villes comme Lausanne ou Fribourg pour les stations de ski partenaires, et ce à partir de 25 francs. Ces allers-retours seront essentiellement proposés les week-ends et lors des vacances. Le but est de changer les mœurs pour que les skieurs utilisent moins leur voiture pour se rendre en station.