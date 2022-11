M6 Le magicien bernois ne continuera pas l’aventure

«La France a un incroyable talent» : Le magicien bernois ne continuera pas l’aventure

Interviewé sur Canal 9, le Suisse de 39 ans en a expliqué la raison: «J’étais qualifié pour la demi-finale et peut-être pour la finale ( ndlr: qui se déroulent à Paris), mais comme je suis devenu papa il y a peu de temps, je me suis retiré de la compétition», a-t-il confié, sans révéler le sexe et le prénom de son bébé.