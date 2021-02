Hong Kong : Le magnat Jimmy Lai maintenu en détention provisoire

Arrêté en décembre au nom de la loi sur la sécurité nationale, Jimmy Lai n’a pas été autorisé par la justice hongkongaise à être libéré sous caution.

Jimmy Lai, propriétaire du tabloïd pro-démocratie «Apple Daily», fait partie de la centaine de militants qui ont été arrêtés au nom de cette loi drastique sur la sécurité nationale depuis qu’elle a été imposée fin juin 2020, en réponse aux mois de manifestations de 2019. L’une des figures les plus connues du mouvement pro-démocratie, le magnat est poursuivi pour «collusion avec les forces étrangères», un des crimes visés par la nouvelle loi, parce qu’il aurait appelé à des sanctions contre Hong Kong et la Chine.

Arrêté en décembre

L’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale est probablement le tournant le plus important dans la relation entre Pékin et Hong Kong depuis que le territoire a été rétrocédé par Londres en 1997. Pour beaucoup d’observateurs, ce texte renie la promesse faite lors de la rétrocession d’accorder à Hong Kong une très vaste autonomie, notamment en matière judiciaire, en criminalisant certaines opinions et en ôtant les garde-fous juridiques entre Hong Kong et le système juridique opaque et politisé de Chine continentale.