Hongkong : Le magnat pro-démocratie Jimmy Lai condamné à près de 6 ans de prison

Fondateur de l’«Apple Daily», un journal hongkongais critique du pouvoir chinois, Jimmy Lai a écopé samedi de 5 ans et 9 mois de prison pour fraude.

Le magnat de la presse hongkongais Jimmy Lai a de nouveau été condamné samedi à de la prison, une peine de cinq ans et neuf mois pour fraude. Fondateur de l’«Apple Daily», journal critique du pouvoir chinois qui a été contraint de fermer, Jimmy Lai venait récemment de passer vingt mois derrière les barreaux pour sa participation à des manifestations et à des rassemblements non autorisés.