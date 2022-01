Etude – «Le magnésium est essentiel pour le système immunitaire»

Étude : «Le magnésium est essentiel pour le système immunitaire»

Des chercheurs de l’université et de l’hôpital universitaire de Bâle ont prouvé que les cellules T avaient besoin de suffisamment de magnésium pour fonctionner correctement.

J. Lötscher et al., Cell, 2022

Les lymphocytes T (en bleu) attaquent les cellules cancéreuses (en gris) en se liant à elles via leur protéine de surface LFA-1.

Des chercheurs de l’université et de l’hôpital universitaire de Bâle ont découvert que «le taux de magnésium dans le sang joue un rôle important dans la capacité du système immunitaire à lutter contre les agents pathogènes ou les cellules cancéreuses», annonce un communiqué de presse .

Des études antérieures avaient déjà montré qu’une carence en magnésium est liée à différentes maladies telles que les infections et les cancers. Les recherches menées par le professeur Christoph Hess ont mis en évidence que «les cellules T (ndlr: aussi appelée lymphocytes T) ne peuvent éliminer efficacement les cellules dégénérées ou infectées que dans un environnement riche en magnésium», détaille le communiqué.

Impact sur les immunothérapies contre les cancers

Plus concrètement, le magnésium est important pour la fonction d’une protéine de surface des cellules T, appelée LFA-1. Comme l’explique le professeur Hess, «la LFA-1 fonctionne comme un point d’ancrage jouant un rôle-clé dans l’activation des cellules T. Mais au repos, ce site d’ancrage est pour ainsi dire fermé et ne peut donc pas lier efficacement les cellules infectées ou dégénérées. C’est là que le magnésium entre en jeu: s’il est présent en quantité suffisante dans l’environnement des cellules T, il se lie à la LFA-1 et fait en sorte que la protéine reste active».