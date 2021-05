VAUD : Le magnétiseur «gourou sexuel» n’est pas un violeur

Un sexagénaire condamné en première instance à 15 ans de prison vient de voir sa peine réduite d’un an et demi par le Tribunal cantonal, qui estime qu’il n’a pas violé 18 de ses clientes.

Condamné l’été passé par le Tribunal du Nord vaudois à 15 ans de prison, un magnétiseur français de 67 ans vient de voir sa peine réduite par le Tribunal cantonal vaudois. Selon la Rts, cet ancien gendarme, qui a abusé sexuellement d’au moins 18 de ses clientes, a écopé d’une peine de 13 ans et demi. Contrairement à ceux de la première instance, les juges cantonaux ont écarté le délit de viol. Mais ils ont retenu les charges d’acte d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes ou incapables de discernement, la contrainte sexuelle, l’extorsion par métier, l’usure par métier, le chantage et l’abus de détresse. Le magnétiseur ne pourra plus exercer son métier ni «toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de dix ans» et il devra également s’acquitter d’un montant de quelque 150’000 francs à titre de réparation du tort moral subi par ses victimes.