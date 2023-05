Orbe (VD): Le magnétiseur écope de 18 mois supplémentaires

En 2021, un magnétiseur-médium qui pratiquait à Orbe (VD) avait été condamné à 13 ans et demi de prison pour avoir profité de la détresse de clientes et abusé sexuellement d’une quinzaine de victimes. Mais après la médiatisation de l’affaire, qui était allée jusqu’au Tribunal fédéral, cinq autres femmes ont brisé le silence. Ces nouveaux témoignages ont donné lieu à un second procès. Lundi, l’homme de 69 ans a vu sa peine de prison être prolongée de 18 mois; 15 ans de détention au total, soit le maximum pour ce genre de cas.