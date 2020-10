Genève : Le MAH propose à ses visiteurs une expérience sensorielle originale

Conçu par le duo d’artistes Charlotte Nordin et Raphaël Ortis, le projet «Résonances» ambitionne de retranscrire des émotions musicales par des vibrations.

Le MAH propose un voyage sensoriel sur des caissons vibrants, au milieu des paysages peints par Alexandre Calame et François Diday.

Le Musée d’art et d’histoire (MAH) propose pendant la semaine des vacances d’automne de marier musique et vibrations dans l’une de ses salles d’exposition. Intitulée «Résonances», l’expérience sensorielle est inédite, indique lundi l’institution culturelle.

Conçu par le duo d’artistes Charlotte Nordin et Raphaël Ortis, le projet ambitionne de retranscrire des émotions musicales par des vibrations. Il s’appuie sur des recherches menées dans les universités de Copenhague et de Reykjavik sur la perception qu’ont de la musique des personnes sourdes équipées d’implants cochléaires.

Cinq caissons sur lesquels on peut s’asseoir ou s’allonger ont été disposés dans la salle du MAH qui abrite des paysages grandioses d’Alexandre Calame et de François Diday. Sous chacun de ces socles, une sorte de soucoupe, reliée aux instruments et aux micros, est chargée de transmettre les vibrations à la structure en bois.