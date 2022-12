Le MAH va retenter de faire peau neuve

C’est reparti pour un tour. Le projet d’extension et de rénovation du Musée d’art et d’histoire, véritable serpent de mer au bout du lac, est relancé. La Ville a présenté jeudi un calendrier en vue des travaux, qui débuteraient en 2028.

Consultation «très intense»

Cette fois, la Ville a mené en amont un processus de consultation «très intense» pour fédérer le plus possible, a expliqué le conseiller administratif Sami Kanaan, chargé du Département de la culture. Des leçons ont été tirées du refus de 2016: pas de surélévation, ni de remplissage de la cour. Les autorités ont souligné la nécessité des travaux sur le bâtiment de 1910, vétuste et, surtout, trop petit pour présenter un pourcentage «acceptable» de sa collection (3% actuellement, le double visé).