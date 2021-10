«Far Cry 6» : L’e-mail taquin et incitatif d’Ubisoft divise les joueurs

Ubisoft a envoyé un courriel qui nargue les personnes qui ont arrêté de jouer à «Far Cry 6» pour les inciter à reprendre leurs parties.

Si certains ont trouvé cette méthode de communication originale et amusante, d’autres n’apprécient pas d’avoir été contactés et qu’on les nargue pour les inciter à rejouer. «De nombreux jeux sont déjà impitoyablement conçus pour maximiser l’engagement, et voilà que maintenant, ils vous envoient des e-mails et vous harcèlent si vous osez arrêter d’y jouer», constate amèrement Brendan Sinclair, du site spécialisé GamesIndustry, dans un tweet. Jugée maladroite et trop intrusive par une partie des destinataires, cette communication s’accompagne aussi d’un rapport de progression dans le jeu.