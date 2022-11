Le maillot de foot, vêtement le plus tendance de la saison?

La mode s’immisce dans le sport

L’AFC Ajax a choisi, pour son troisième maillot et son kit d’entraînement, de faire confiance à la marque de streetwear néerlandaise Daily Paper. Le résultat? Un maillot doré et un autre reprenant des motifs wax .

Du rose et de vert pour reprendre les couleurs du printemps au Japon et des fleurs de cerisiers: voici le maillot imaginé par NIGO, directrice artistique de Kenzo, et conçu avec Adidas, pour la Coupe du monde au Qatar. La styliste a voulu mettre en avant les valeurs et le savoir-faire artisanal de son pays.