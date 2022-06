Football: Le maillot de l’OM «divulgâché» dans un magasin de La Côte

Génération Sport Nyon a reçu les maillots il y a quelque temps, sans consignes particulières de la part du fournisseur. Un certain nombre ont ainsi été écoulés lundi, une aubaine pour ceux qui ont été les plus prompts à réagir après que le buzz a commencé. Sauf que pour Puma, l’équipementier de l’Olympique de Marseille qui paie cher son exclusivité, la sortie de la tunique était prévue le 1er juillet, à grand renfort de communication et de posts Instagram.

«Dès qu’on a compris notre bourde, on a retiré l’article de la vente et on s’est excusés», nous a-t-on dit sur place, quand on est allés voir s’il y avait encore moyen de s’en procurer un. C’était non et on n’était pas les seuls à avoir tenté notre chance. Le téléphone a pas mal sonné dans la boutique nyonnaise – dont le patron est fan de l’OM – et les appels ne venaient pas que de Suisse. Tous devront donc encore faire preuve d’un peu de patience.