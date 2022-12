Coupe du monde: Le maillot de Messi est épuisé, les trois étoiles attendront

Les plaintes affluent auprès de la Fédération argentine de football. Même au pays des Champions du monde, il n'est plus possible de commander la précieuse tunique albiceleste, floquée du No 10 de Lionel Messi. Buenos Aires, Madrid, Doha, Tokyo… Tous les magasins de l'équipementier allemand, physique comme en ligne, sont en rupture de stock et la demande s'impatiente. Des plus petites aux plus grandes tailles, il n'y a plus moyen de s'habiller de bleu ciel et de blanc.