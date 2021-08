Football - Le maillot «rasta» de l’Ajax fait un carton

Trois oiseaux sur la nuque

La tunique, réalisée en collaboration avec la famille Marley, est noire avec des accents rouges, jaunes et verts. Trois petits oiseaux, symboles de la chanson, sont placés sur la nuque. «Je suis plus que touchée que l’Ajax ait choisi «Three Little Birds» et en ait fait son hymne. Des histoires comme celle-ci me réchauffent le cœur et montrent à quel point des chansons comme «Three Little Birds» peuvent être percutantes. Le football était tout pour mon père et pour utiliser ses mots, «le football, c’est la liberté», a déclaré Cedella Marley, la fille du chanteur jamaïcain disparu en 1981.