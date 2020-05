Football

Le maillot «virus» de Manchester City fait jaser

La tunique des Citizens pour la saison prochaine a fuité sur la Toile. Les internautes ne sont pas vraiment enthousiastes.

Voici ce que dit Puma, l’équipementier de Manchester City, à propos du troisième maillot des Citizens pour la saison à venir: «La scène musicale de Manchester a toujours eu une influence sur d'autres groupes dans le monde. L'émission «Top of the Pops» a été dirigée par la BBC, de 1964 à 2006, et enregistrée à l'origine dans la ville elle-même. Le troisième kit Man City 2020-21 s'inspire du motif floral Paisley qui était intrinsèquement associé à la scène musicale BritPop des années 1960 et des années 1990.»