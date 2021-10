Football – Le maillot volé de Koundé a été rendu

Jules Koundé à la rescousse de Clément

Cette affaire est par la suite remontée aux oreilles de Jules Koundé qui a contacté directement le supporter. «Je voudrais remercier tous ceux qui ont partagé et relaté ma mésaventure. Jules Koundé m’a demandé si j’allais bien. Il était très déçu de voir ce qu’il s’est passé dans le stade pour un simple maillot, c’est assez triste. Et ensuite il m’a dit de ne pas m’en faire, et qu’il me gardait le maillot de la finale au chaud.»