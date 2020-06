Belgique

Le maire de Bruges poignardé au cou, un suspect arrêté

Dirk De fauw a été attaqué par un homme samedi matin. Il se trouve dans un état stable. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre.

Le bourgmestre de Bruges en Belgique a été poignardé au cou samedi par un homme qui a été rapidement interpellé, a indiqué à l'AFP le parquet de la ville, confirmant des informations des médias flamands. Dirk De fauw, 62 ans, qui est également avocat, a été transporté à l'hôpital pour subir une opération et son état est «stable», a déclaré une porte-parole du parquet, Céline D'havé, sans plus de précisions. Elle a confirmé qu'une enquête avait été ouverte pour «tentative de meurtre» et confiée à un juge d'instruction. Aucune information n'a été donnée par le parquet sur l'homme arrêté.