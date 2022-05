Megan Thee Stallion honorée par Houston

Megan Thee Stallion : Le maire de Houston lui a remis les clés de la ville

La rappeuse texane a été distinguée par sa ville natale. Le 2 mai est désormais officiellement le «Megan Thee Stallion Day».

Megan Thee Stallion est une femme heureuse. Et pas uniquement parce qu’elle connaît actuellement un beau succès dans la musique. La rappeuse, qui sera à voir au Gurten Festival à Berne le 14 juillet 2022 , a en effet été distinguée par les autorités de Houston, sa ville natale. Elle a reçu les clés de la ville des mains du maire, Sylvester Turner. Celle qui a obtenu un bachelor en administration de la santé de la Texas Southern University a été honorée pour ses multiples engagements caritatifs ou philanthropiques. En outre, le 2 mai, jour d’anniversaire de sa mère et de sa grand-mère, a été officiellement décrété «Megan Thee Stallion Day».

«Megan a une carrière extraordinaire dans le showbusiness, mais nous voulons la distinguer pour ce qu’elle fait en dehors de la scène dans le but d’améliorer la vie des citoyens des communautés défavorisées, a dit le maire, selon ABC 11. Elle a aidé les gens après la tempête de l’hiver 2021, pendant la pandémie, et a aidé les sans-abris qui luttent au quotidien.» La rappeuse de 27 ans a réagi à sa distinction: «Je n’arrive pas à croire que j’ai reçu ma clé de ma propre ville». Elle a également tenu à saluer sa maman, décédée, et sa grand-maman: «Ces deux femmes m’ont aidée à devenir celle que je suis aujourd’hui. Vous pouviez passer devant la maison de ces dames et elles distribuaient des dollars ou des bonbons. Tout ce qu’elles avaient, elles le donnaient devant leur porte. J’ai toujours voulu être comme elles. Je ne sais pas quel genre de femme je serais devenue si mamy ne m’avait pas appris à être si gentille et si généreuse.»