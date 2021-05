Coronavirus : Le maire de Londres cherche à faire revenir les touristes

Sadiq Khan, tout juste réélu, a lancé lundi la campagne «Let’s Do London» qui vise à remettre l’économie de Londres sur pied et à revigorer le tourisme frappé par la crise.

Mi-avril, les terrasses des restaurants et pubs ainsi que les commerces non essentiels ont rouvert en Angleterre, comme ici cette rue de Soho, au cœur de Londres, prise d’assaut par les locaux. AFP

Le maire de Londres Sadiq Khan, tout juste réélu, a lancé lundi une vaste campagne destinée à ramener des touristes dans la capitale, au moment où le Royaume-Uni sort d’un long confinement dû à la pandémie de Covid-19.

«Let’s Do London» vise à remettre l’économie de la métropole sur pied et revigorer un secteur culturel très affaibli par la crise sanitaire. La mairie a alloué plus de 6 millions de livres sterling (sept millions d’euros) pour cette opération, comprenant des festivals, des installations artistiques, des expositions et des événements.

Réélu samedi soir pour un deuxième mandat, le travailliste Sadiq Khan a vanté lors de son discours d’investiture la «plus grande compagne de tourisme intérieur jamais organisée» dans la capitale. «Ma mission est la suivante : mettre les jours sombres de cette dernière année derrière nous», a-t-il expliqué. L’objectif est de ramener de la vie dans le centre de Londres, en partie déserté en raison de la généralisation du télétravail et de la fermeture de ses lieux culturels qui attirent des touristes du monde entier.

Encore de strictes restrictions aux frontières

La capitale du Royaume-Uni, pays d’Europe le plus touché par la pandémie avec 127’000 morts, est entrée fin décembre, dans son troisième confinement en un an en raison de l’apparition du variant plus contagieux identifié dans le sud de l’Angleterre.

Mi-avril, les terrasses des restaurants et pubs ainsi que les commerces non essentiels ont rouvert en Angleterre. La prochaine étape se déroulera le 17 mai, avec la réouverture de la restauration en salles, des hôtels, des musées et salles de spectacles, permettant une reprise du tourisme et de la vie culturelle. Freinant l’arrivée de visiteurs étrangers, de strictes restrictions restent cependant en place aux frontières pour éviter d’importer des variants du virus résistants aux vaccins.

Sadiq Khan est devenu en 2016 le premier musulman à diriger une capitale occidentale. Il a été réélu pour un deuxième mandat lors des élections municipales organisées le 6 mai, dont les résultats ont été annoncés samedi, devançant le conservateur Shaun Bailey.

Pour sa campagne, Sadiq Khan a adopté comme mantra «l’emploi, l’emploi, l’emploi» désireux de redynamiser l’économie d’une métropole marquée par la pandémie et le Brexit, un coup dur pour son puissant secteur financier.

Le Royaume-Uni abaisse son niveau d’alerte Les autorités sanitaires britanniques ont décidé lundi d’abaisser d’un cran le niveau d’alerte relatif à la pandémie de Covid-19, avant l’annonce par Boris Johnson d’une nouvelle levée des restrictions avec la réouverture des pubs en salles, des musées et des cinémas. Le niveau d’alerte passe de quatre (épidémie en circulation générale et transmission élevée ou exponentielle) à trois (épidémie en circulation générale), ont déclaré dans un communiqué les chefs médicaux des quatre nations constitutives du pays (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord). Grâce à la vaccination notamment, «le nombre de cas, de décès et la pression sur les hôpitaux ont baissé constamment», ont-ils souligné. «Toutefois, le Covid continue de circuler avec des gens qui attrapent et répandent le virus tous les jours, de sorte que nous devons tous rester vigilants». En février, le niveau d’alerte avait été abaissé du niveau cinq, le maximum, à quatre. Cette annonce intervient alors que Boris Johnson va confirmer lundi après-midi la poursuite de la levée des restrictions.