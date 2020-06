Royaume-Uni

Le maire de Londres réduit son salaire pour faire face à la crise

Sadiq Khan a réduit son salaire de 10% en raison de la pandémie, appelant le gouvernement britannique à soutenir les autorités locales en difficulté financière.

Les revenus de l'opérateur des transports londoniens (TfL) ont plongé de plus de 90% durant la pandémie, et les recettes des taxes locales et professionnelles se sont effondrées, a-t-il précisé, de nombreux ménages ou entreprises n'étant plus en mesure de s'en acquitter.