Hockey sur glace - Le maire de Riga retire les drapeaux du Bélarus et de l’IIHF

Ces actes ont choqué le directoire de l’IIHF, qui a fait part de son étonnement et de son courroux dans une lettre signée par René Fasel (président) et Luc Tardif (trésorier). «Nous vous demandons d’enlever urgemment le drapeau de l’IIHF des mêmes zones, à l’instar du drapeau du Championnat du monde, qui porte le nom de l’IIHF. En accord avec les statuts de l’IIHF, nous sommes une organisation sportive apolitique, et nous demandons que l’IIHF ne soit pas associée à des actes de nature politique que vous avez effectués en changeant le drapeau de l’un de nos membres. Merci de nous confirmer aussi rapidement que possible que le nom et le logo de l’IIHF et du Championnat du monde ne soient plus reliés à un drapeau qui n’est pas celui du Bélarus, l’un de nos membres.» Et de conclure: «Vous pouvez bien sûr réinstaller le drapeau du Bélarus (...).»