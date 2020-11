En France, il ne sera pas possible de skier à Noël, après les décisions du gouvernement, qui refuse d'ouvrir les remontées mécaniques. En Suisse, en revanche, il est possible de dévaler les pistes. De quoi susciter l'incompréhension de Nicolas Robin, maire de Châtel. Sa ville est au cœur d'un domaine skiable à cheval sur la France et la Suisse et dont les stations ne sont donc pas toutes logées à la même enseigne.