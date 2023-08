Genève: un hibou Grand-Duc a recouvré la liberté

Relâcher? Pas si simple

Son président, Patrick Jacot, retrace le fil des évènements: «Il s’était pris dans le grillage d’un poulailler à Sciez (Haute-Savoie/F), près de la frontière; des pompiers français nous l’ont amené le 12 avril passé. Il souffrait d’une élongation ligamentaire à l’aile droite ainsi que d’autres blessures, sur la peau et à une serre.» L’oiseau majestueux a visiblement bien supporté les soins. Ce n’est pas toujours évident. «Quand on relâche un animal, ça me serre toujours à la gorge; on ne sait jamais s’il va effectivement pouvoir retourner en milieu sauvage. Là, je suis heureux. Le Maître de la forêt a retrouvé sa liberté et sa noblesse.» Le choix du lieu n’était pas innocent: les Bois de Jussy sont proches du massif des Voirons. Les parois rocheuses, notamment, constituent l’habitat naturel de l’espèce.