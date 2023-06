Santé: Le mal de dos touche l’ensemble de la Suisse

Des maux spécifiques selon les régions

Chaque région a ses spécificités. Ainsi, les Bernoises et les Bernois se plaignent particulièrement de maux de tête au point que l’agglomération bernoise puisse être considérée comme un bastion de la migraine: une personne sur cinq y souffre de migraines chroniques ou périodiques. Dans le canton de Zurich, en revanche, les douleurs ne sont pas physiques. C’est là, et plus que dans toute autre région, que les gens ressentent le plus de douleurs psychiques: près de 27% des personnes ont indiqué souffrir de manière permanente ou occasionnelle de douleurs psychiques.

Des jeunes moins résistants

Les hommes vont davantage chez le médecin

En cas de douleurs, plus de la moitié des personnes interrogées ont recours à des analgésiques comme l’ibuprofène ou l’aspirine. Les pilules sont surtout appréciées sur l'arc lémanique (58%), dans l’espace alpin (55%) et à Zurich (54%) - et ce nettement plus souvent chez les femmes. Ils sont de loin les plus utilisés en cas de maux de tête. La majorité des personnes consulte le médecin au bout d’une semaine environ - ou l’évite carrément. Et, contrairement au cliché, les hommes se rendent plus rapidement chez le médecin que les femmes.