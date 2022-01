Genève : Le malaise au travail des chercheurs de l’Université

Une enquête interne révèle le manque de reconnaissance et des conditions d’emploi difficiles pour le corps intermédiaire de l’Unige.

Les collaborateurs d'enseignement et de recherche de l'Université de Genève ne se sentent pas très bien à leur poste, selon une étude interne de l’alma mater, publiée vendredi. Elle dévoile le sentiment de précarité, l’instabilité financière, le manque de valorisation et d’encadrement, les tensions et les inégalités de traitement qui règnent au sein du corps intermédiaire (chercheurs, doctorants, chargés de cours, collaborateurs scientifiques). Points positifs, comme l’a relevé la RTS: la plupart des personnes interrogées se disent très motivées dans leur travail et considèrent que les conditions logistiques sont favorables.