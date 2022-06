Afrique : Le Malawi plongé dans le noir à cause d’une panne d’électricité

Le Malawi connaît depuis plusieurs mois des coupures massives qui peuvent durer jusqu’à huit heures.

Grandes difficultés économiques

Le Malawi est confronté à de grandes difficultés économiques et éclaboussé par de nombreux scandales politiques liés à la corruption. Moins de 15% de la population, qui compte plus de 19 millions d’habitants, a accès à l’électricité, d’origine hydroélectrique à plus de 90%, selon la Banque mondiale. Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.