Extraction minière : Le Malawi réclame 300 milliards à une compagnie minière américaine

Le Malawi réclame plus de 300 milliards de dollars à la société américaine Columbia Gem House pour des recettes fiscales impayées sur des pierres précieuses extraites du Malawi et exportées vers les États-Unis, a-t-on appris vendredi soir.

Une lettre du ministre de la Justice, Thabo Chakaka Nyirenda, datée de mardi et adressée à Columbia Gem House, accuse la compagnie américaine d’avoir éludé les droits de douane sur les ventes de rubis et de saphirs extraits de sa mine Chimwadzulo, à Ntcheu, au Malawi, depuis 2008.

La société et sa filiale «ont violé leurs obligations fiduciaires et la loi au Malawi lorsqu’elles ont omis de divulguer tous les revenus réalisés grâce à l’investissement et lorsqu’elles se sont livré à des pratiques commerciales erronées et à des techniques de prix de transfert inappropriées dans le cadre de l’exploration de rubis et de saphirs», affirme-t-il. Thabo Chakaka Nyirenda ajoute que le Malawi se réserve le droit d’engager des poursuites pénales contre ces sociétés «et contre toute personne ayant participé à l’évasion fiscale et à la facturation frauduleuse des exportations».