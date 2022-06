Afrique : Le Malawi relocalise 250 éléphants dans un parc où l’espèce avait presque disparu

Dans le parc Kasungu, les pachydermes n’étaient plus qu’une cinquantaine. Après une chute du braconnage, des bêtes vont être réintroduites en un mois pour enrayer la baisse de la population.

«Le braconnage a diminué et le nombre d’éléphants a augmenté, il y a maintenant 120 bêtes. Mais la population reste encore trop faible pour être viable. L’introduction de 250 éléphants supplémentaires va changer ce scénario», affirme Patricio Ndadzela, du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) au Malawi.

Les pachydermes seront transférés du parc national Liwonde, à plus de 350 km au sud, entre le 27 juin et le 29 juillet. Dans ce parc du Malawi, le braconnage a quasiment disparu et les éléphants sont aujourd’hui en surpopulation. D’autres animaux seront également acheminés, comme des buffles, des impalas ou encore des phacochères.