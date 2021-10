Diplomatie : Le Mali expulse le représentant de la Cédéao

Le gouvernement malien estime que Hamidou Boly, le représentant de la Cédéao qui a 72 heures pour quitter le pays, «a outrepassé sa mission».

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a expliqué cette décision par le fait que Hamidou Boly «est engagé avec des groupes, des individus, de la société civile comme du monde politique et même du monde de la presse qui entreprennent des activités hostiles à la transition et qui ne cadrent pas du tout avec sa mission».

Contexte diplomatique délicat

L’annonce du gouvernement malien a lieu dans un contexte diplomatique délicat, alors que la junte au pouvoir au Mali après deux putschs successifs en août 2020 et mai 2021, affiche de plus en plus clairement sa volonté de reporter les élections présidentielle et législatives devant permettre un retour à un pouvoir civil, scrutins dont la Cédéao exige la tenue à la date fixée.