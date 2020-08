Afrique Le Mali suspendu de la francophonie après le coup d’État

Le conseil permanent de la francophonie a l’intention d’envoyer dans les jours à venir une délégation à Bamako afin d’évaluer la situation.

La junte propose une transition militaire de trois ans et accepte la libération de l'ex-président Keïta.

Des militaires ont renversé le 18 août Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête depuis 2013 de ce pays plongé depuis des années dans une crise sécuritaire, politique et économique qui alarme la communauté internationale. La junte a promis de restituer le pouvoir aux civils dans un délai non précisé.

Ballet diplomatique

La communauté internationale a condamné le putsch. La Communauté des États ouest-africains (Cédéao) a annoncé suspendre le Mali de tous ses organes de décision. Dans le même temps, la Cédéao a envoyé à Bamako une délégation devant œuvrer à un rétablissement «immédiat» du président Keïta et de l’ordre constitutionnel. La délégation et la junte se sont séparées lundi sans accord sur les conditions d’une transition.

Le comité national pour le salut du peuple (CNSP), mis en place par la junte, a reçu lundi l’ambassadeur de France et le commandant de la force française antidjihadiste au Sahel Barkhane, ainsi que l’ambassadeur d’Algérie, médiatrice d’un important accord entre les autorités maliennes et des groupes rebelles en 2015, selon des images des rencontres publiées sur le compte Twitter du CNSP.

Mardi, ce fut le tour des ambassadeurs des États-Unis et d’Italie et d’une délégation du G5 Sahel (Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Tchad en plus du Mali), selon le CNSP. Le CNSP doit recevoir mercredi des représentants du mouvement dit du 5 juin, qui avait mené pendant des semaines une large contestation civile déstabilisant le président Keïta.