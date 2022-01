Ca sent le roussi – Le manche d’une poêle vendue par la Coop brûle les mains

«J'ai l’achetée à la Coop avec les points Trophée. Mais elle est si mal conçue que lors de son utilisation, quand on allume la plaque de cuisson, le manche devient brûlant. Il a pratiquement la température que la crêpière elle-même. Résultat: ma fille et moi-même nous nous sommes brûlé les mains», déplore ce Vaudois, qui a fait l’acquisition de l’outil de cuisine dans une succursale lausannoise.

On lui conseille le gant

Si le Vaudois peut ramener le produit dans un point de vente et se faire rembourser, cette réponse ne lui convient pas. «On m'explique que pour utiliser une poêle il faut mettre un gant de protection?! C’est complètement absurde. J'ai 50 ans et j'ai déjà utilisé des poêles avec les mains nues et sans me brûler!», lâche-t-il. D’après lui, le mode d’emploi de contenait pas de mise en garde particulière à ce sujet. Contrairement à ce que prétend Coop.