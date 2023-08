Football: Le Manchester City d’Akanji donne la leçon au Burnley d’Amdouni

Le Manchester City de Manuel Akanji (à droite) était trop fort pour le Burnley de Zeki Amdouni. Imago

Grâce notamment à un doublé d’Erling Halland, le champion en titre, Manchester City, a réussi sa rentrée des classes en Premier League, ce vendredi chez le promu Burnley (3-0), avec qui Zeki Amdouni a connu ses grands débuts. Un succès terni par la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne. Manuel Akanji et ses coéquipiers, dont l’attaquant norvégien de 23 ans, n'ont pas perdu leurs bonnes habitudes, dans l'hostile Turf Moor plein à ras bord, avec une possession écrasante et les occasions les plus saignantes.

Sans trop de ballons à se mettre sous la dent, pour sa part, Haaland a transformé les miettes récoltées en véritable festin, s'offrant un doublé comme il l'avait fait pour son match inaugural en Premier League la saison dernière, contre West Ham (2-0). L'ancien avant-centre du Borussia Dortmund était attendu au tournant après un Community Shield assez transparent de sa part, dimanche dernier à Wembley lors de la défaite contre Arsenal aux tirs au but.

Sa réussite, vendredi, s'inscrit davantage dans la lignée de sa saison passée, la première en Angleterre, qu'il avait refermée avec 36 buts au compteur en championnat et 52 toutes compétitions confondues.

Haaland a d'abord transformé en or un ballon redressé au second poteau de la tête par Rodri, le buteur de la finale de la Ligue des champions gagnée en juin contre l'Inter Milan, un peu plus de trois minutes après le coup d'envoi (4e, 1-0). Il a récidivé une demi-heure plus tard sur un service de Julian Alvarez exploité à merveille: équilibre du corps parfait et frappe enroulée sans contrôle, du gauche, entrée avec l'aide de la barre transversale (36e, 2-0). Le géant norvégien, au visage souvent inexpressif, en a même souri pour l'occasion...

Amdouni titularisé

La soupe à la grimace était en revanche apparente chez De Bruyne – nouveau capitaine depuis le départ d'Ilkay Gündogan – au moment de quitter le terrain, blessé, après seulement 23 minutes de jeu. Le Belge avait terminé la saison dernière dans la douleur, déjà, avec une blessure musculaire survenue en première période face à l'Inter en finale de Coupe d'Europe. Le rétablissement de «KDB», entré en jeu au Community Shield, avait été plus rapide que prévu, ce qui avait convaincu Pep Guardiola de le titulariser vendredi.

L'entraîneur catalan a fait entrer à sa place le milieu croate Mateo Kovacic, une des deux recrues estivales de City avec son compatriote Josko Gvardiol, également sorti du banc pour les vingt dernières minutes (79e).

À l'inverse de Manchester, Burnley a mené une politique de recrutement intensive cet été, la plus frénétique de toutes les écuries de Premier League, afin de tenter de se mettre au niveau de l'élite anglaise. L'entraîneur Vincent Kompany, ancien capitaine de City, avait ainsi aligné six de ses neufs recrues au coup d'envoi. Dont Zeki Amdouni, transfuge de Bâle, titularisé et remplacé à la 61e.

Vincent Kompany disposera de temps supplémentaire pour parfaire les automatismes de son équipe, dont le match de la 2e journée - initialement prévu le 19 août à Luton - a été reporté à une date ultérieure. Ce jour-là, les Mancuniens iront de leur côté à Newcastle, 4e la saison dernière.