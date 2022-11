Football : Le Manchester City de Manuel Akanji surpris à domicile

Manchester City a subi samedi contre Brentford sa première défaite à domicile de la saison (1-2) et manqué ainsi l'occasion de reprendre provisoirement la tête de la Premier League à Arsenal, qui joue en soirée à Wolverhampton (20h45).

Mené en début de match (16e), City est revenu au score juste avant la pause par Phil Foden mais a cédé dans le temps additionnel face aux Londoniens. C'est sa première défaite sur sa pelouse toutes compétitions confondues depuis février. Manchester City a perdu trois points cruciaux dans la course au titre lors de cette 16e journée. Les Gunners ont maintenant l'occasion de prendre cinq points d'avance, avant les six semaines de trêve du Mondial, en cas de victoire sur le terrain du relégable.

La seconde période n'a pas été meilleure. Les joueurs de Pep Guardiola n'ont jamais réussi à semer la panique dans la défense bien organisée de Brentford, qui a su parfaitement mener ses contre-attaques et s'est créé plus d'occasions. Le but de la victoire, méritée, est intervenu à la 8e minute du temps additionnel (en raison d'un long arrêt de jeu pour une blessure à la tête de Laporte) sur un centre de Joshua Da Silva, qui avait au préalable déposé Akanji sur une accélération, pour le doublé d'Ivan Toney.