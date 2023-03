Pakistan: Le mandat d’arrêt visant l’ex-Premier ministre Imran Khan annulé 

«Mandat d’arrêt annulé»

Après plusieurs jours de querelles juridiques, Imran Khan a parcouru samedi les plus de 300 kilomètres qui séparent Lahore, dans l’est du Pakistan, du complexe judiciaire d’Islamabad, mais il n’a pas pu sortir de sa voiture en raison des gaz lacrymogènes tirés par la police en direction de ses partisans qui leur lançaient des pierres et des briques. Le tribunal a toutefois reconnu la présence de Imran Khan, ont déclaré ses avocats.

Accusations visant les autorités

Imran Khan était convoqué dans le cadre d’une procédure engagée par la commission électorale du Pakistan qui l’accuse de ne pas avoir déclaré les cadeaux reçus pendant son mandat de Premier ministre, ni les bénéfices réalisés en les vendant. Des accusations qu’il nie. Plus tôt dans la journée, Imran Khan avait accusé dans une vidéo les autorités d’avoir élaboré un «plan pour l’arrêter» et affirmait être au centre d’un complot visant à l’empêcher de se présenter aux élections prévues en octobre.

Forte présence policière

Samedi, quelque 4000 agents de sécurité, dont des commandos d’élite de la police et des escadrons antiterroristes, avaient été déployés autour d’Islamabad et les hôpitaux avaient été placés en état d’alerte.

La police a également perquisitionné la maison d’Imran Khan, située dans un quartier cossu de Lahore, après avoir bloqué les routes avoisinantes et suspendu les services de téléphonie mobile dans la région. En début de semaine, des heurts avaient éclaté entre ses partisans rassemblés devant son domicile et la police envoyée pour l’arrêter. Un tribunal avait finalement ordonné aux forces de l’ordre de se retirer et Imran Khan avait promis de se rendre au tribunal samedi, après avoir plusieurs fois refusé pour des questions de sécurité.