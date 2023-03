Le mandat de la Swisscoy au Kosovo doit être prolongé

La Swisscoy va poursuivre sa mission au Kosovo au sein de la force internationale KFOR. La présence de militaires suisses au Kosovo a été prolongée jusqu’à fin 2026. Actuellement, quelque 195 militaires font partie du contingent de maintien de la paix dans cette région des Balkans. La Suisse y envoie des troupes depuis 1999. Pour les sénateurs, ce n’est pas le moment de renoncer à cet effort. Par 33 voix à 2, le Conseil des États a suivi l’argumentation de sa commission et de la cheffe du Département de la défense, Viola Amherd.

Éviter une autre vague de réfugiés

La frontière entre le Kosovo et la Serbie a connu ces derniers temps des troubles, à la suite de divers incidents, barrages ou provocations. Si Viola Amherd juge la situation à ce jour «calme et stable», elle est consciente que les tensions n’ont pas disparu. Le président du PLR, Thierry Burkart (PLR/AG), a évoqué l’ampleur de la diaspora kosovare en Suisse. Si la situation doit dégénérer dans cette région des Balkans, cela risque fort de provoquer un afflux de réfugiés vers la Suisse. Compte tenu de la situation actuelle avec les réfugiés ordinaires et les Ukrainiens, une nouvelle vague serait «une tâche gigantesque pour nos autorités».