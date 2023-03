Jeux vidéo : Le manga «One Punch Man» s’invite dans «Overwatch 2»

Comme attendu, Blizzard a déployé un premier grand crossover dans la Saison 3 d'«Overwatch 2». Il s’agit d’une collaboration entre le fameux jeu de tir multijoueur à vue subjective et l’univers de l’anime et manga «One Punch Man». Lors de cet événement, qui se déroule du 7 mars au 6 avril, les joueurs peuvent récupérer des récompenses en relevant des défis dans les modes de jeu Non classé, Compétitif et Arcade.