Japon : Le mangaka Leiji Matsumoto, créateur de «Albator», est mort

Au cours d’une carrière de plusieurs décennies, le mangaka s’était en particulier fait connaître par des œuvres de science-fiction comme «Yamato, le cuirassé de l’espace» (1974) ou «Galaxy Express 999» (1977). Mais c’est surtout la série «Capitaine Albator» («Harlock» en version originale et en anglais), racontant les aventures du pirate de l’espace au visage barré d’une cicatrice et à la longue cape noire siglée d’une tête de mort, qui l’a rendu incontournable dans le monde entier.

Parue au Japon entre 1977 et 1979 puis adaptée en dessin animé, cette œuvre a connu un succès mondial, notamment diffusée à la télévision française à partir de 1980. «Albator est mon plus fidèle et plus ancien ami. Il est mon alter ego dans sa détermination», assurait Leiji Matsumoto en 2011 au Festival du film d’animation d’Annecy, où il était venu présenter la bande-annonce du film «Albator, corsaire de l’espace».