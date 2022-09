Le manifest dating promet d’attirer l’amour par la pensée positive

Le manifest dating est-il la dernière lubie des célibataires désœuvrés qui joue là leur dernière carte pour trouver l’amour? La réponse se trouve dans le «Manifest-dating Guide» proposé, depuis la fin du mois d’août, par le site de rencontres Badoo et la Britannique Francesca Amber, coach en développement personnel et animatrice du podcast «Law of Attraction Changed My Life». Le manifest dating s’inscrit dans la loi de l’attraction, croyance ésotérique selon laquelle les pensées positives et négatives orientent le cours de la vie. En résumé, si on se concentre sur ses attentes, qu’on les affirme en utilisant une énergie positive, on rencontrera l’amour dans sa forme idéale. Rien n’empêche d’essayer.