Vaud: Le manipulateur, la voleuse et la jalouse

«Je l’ai trouvée dans la rue sans argent et avec un seul slip. Elle voulait des papiers et un enfant. J’ai été naïf. La pute se croit maligne.» C’est en ces termes peu glorieux qu’Ali* a dépeint son épouse Zohra* auprès de sa maîtresse Amina*. L’artisan ne s’est pas contenté de tromper et salir sa femme. Au printemps 2021, il a également permis à son amante d’avoir un double des clés de l’appartement conjugal afin qu’elle y dérobe des bijoux et divers biens.